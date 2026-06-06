SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que precisar passar pela região da avenida Paulista neste domingo (7) deve ficar atento. Devido à realização da 30ª edição da Parada LGBT+ haverá várias mudanças e interdições no trânsito. O evento é considerado uma das maiores da cidade de São Paulo.

A concentração começa às 10h. E o desfile dos 14 trios elétricos está previsto para ter início às 12h na avenida Paulista, passando depois pela rua da Consolação. Mas os bloqueios começam bem antes.

Já às 20h deste sábado (6), várias vias de acesso à Paulista serão interditadas, como as ruas Peixoto Gomide, Itapeva, Ministro Rocha Azevedo, Haddock Lobo e Bela Cintra.

A partir da meia-noite, dois trechos da Paulista serão bloqueados aos veículos, entre a rua da Consolação e a avenida Angélica, e entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação.

O programa Ruas Abertas da avenida Paulista e a Ciclofaixa de Lazer estarão suspensos

O elevado presidente João Goulart, que é transformado em via de lazer aos fins de semana, será liberado ao tráfego de veículos das 7h às 20h.

No transporte público, serão mais de 30 desvios de itinerários de linhas de ônibus que passam pela região da avenida Paulista.

A oferta de viagens programadas pelas linhas de metrô será maior neste domingo. Segundo o Metrô, as estações mais próximas ao evento, como Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação (linha 2-verde) e República (linhas 3-vermelha e 4-amarela) contarão com direcionadores de fluxo para melhorar e facilitar a chegada e saída dos passageiros.

"Também haverá comunicação visual e avisos sonoros específicos para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos", diz, o Metrô.

Conforme a Motiva, concessionária responsável pela linha 4-amarela, equipes de atendimento estarão posicionadas em pontos estratégicos para orientar passageiros e auxiliar na organização dos acessos.

O efetivo de funcionários nas estações será aumentado em 100%, com reforço das equipes de atendimento, segurança, bilheteria, higiene e conservação.

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VEJA AS INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO

Sábado (6)

A partir da 20h

Rua Peixoto Gomide, entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos

Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e a Rua Carlos Comenale

Rua Ministro Rocha Azevedo, entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal

Rua Haddock Lobo, entre a alameda Santos e a avenida Paulista

Rua Bela Cintra, entre a alameda Santos e a rua Luís Coelho

Domingo (7)

A partir da 0h

Avenida Paulista, entre a rua da Consolação e a avenida Angélica

Avenida Paulista, entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação, nos dois sentidos

Complexo Viário Paulista ?túnel José Fanganiello Melhem? nos dois sentidos

Transversais da avenida Paulista, entre as avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Angélica, exceto rua Pamplona, alameda Campinas e rua Augusta;

A partir das 3h

Alameda Campinas, entre a rua São Carlos do Pinhal e a alameda Santos

Rua Pamplona, entre a rua São Carlos do Pinhal e a alameda Santos

Rua Augusta, entre a rua Luís Coelho e a alameda Santos

A partir das 10h

Transversais da rua da Consolação entre a alameda Santos e a rua Caio Prado

A partir das 11h

Rua da Consolação: nos dois sentidos, entre a alameda Santos e a rua Caio Prado

Acessos da rua Amaral Gurgel para a rua da Consolação, e da ligação Leste/Oeste para a rua da Consolação serão interditados conforme o deslocamento da parada

Bloqueios operacionais

A partir das 11h

Avenida Rebouças (b/c) x acesso ao túnel Noite Ilustrada

Avenida Rebouças (b/c) x saída lateral junto ao túnel Noite Ilustrada

Rua Major Natanael x avenida Dr. Arnaldo

Avenida Dr. Arnaldo x viaduto Okuhara Koei ? desvio para avenida Rebouças (c/b)

Retorno da avenida. Rebouças, altura do nº 353

Rua São Carlos do Pinhal x rua Itapeva

Rua Antônio Carlos x rua Frei Caneca

Rua Frei Caneca x rua Matias Aires

Rua Augusta x rua Peixoto Gomide

Rua Marquês de Paranaguá x rua Frei Caneca

Rua Frei Caneca x rua Paim

Rua Paim x avenida Nove de Julho

Rua Augusta x rua Marquês de Paranaguá

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x rua Cincinato Braga

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x alameda Santos

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x alameda Ribeirão Preto

Rua Treze de Maio x rua Cincinato Braga

A partir das 15h

Avenida Ipiranga, após a avenida São Luís

Avenida Nove de Julho x rua Major Quedinho

Avenida Nove de Julho x rua Santo Antônio

Rua da Consolação x rua Nestor Pestana

TRANSPORTE PÚBLICO

Clique aqui e veja as linhas que terão mudança de itinerário