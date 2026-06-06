SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que precisar passar pela região da avenida Paulista neste domingo (7) deve ficar atento. Devido à realização da 30ª edição da Parada LGBT+ haverá várias mudanças e interdições no trânsito. O evento é considerado uma das maiores da cidade de São Paulo.
A concentração começa às 10h. E o desfile dos 14 trios elétricos está previsto para ter início às 12h na avenida Paulista, passando depois pela rua da Consolação. Mas os bloqueios começam bem antes.
Já às 20h deste sábado (6), várias vias de acesso à Paulista serão interditadas, como as ruas Peixoto Gomide, Itapeva, Ministro Rocha Azevedo, Haddock Lobo e Bela Cintra.
A partir da meia-noite, dois trechos da Paulista serão bloqueados aos veículos, entre a rua da Consolação e a avenida Angélica, e entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação.
O programa Ruas Abertas da avenida Paulista e a Ciclofaixa de Lazer estarão suspensos
O elevado presidente João Goulart, que é transformado em via de lazer aos fins de semana, será liberado ao tráfego de veículos das 7h às 20h.
No transporte público, serão mais de 30 desvios de itinerários de linhas de ônibus que passam pela região da avenida Paulista.
A oferta de viagens programadas pelas linhas de metrô será maior neste domingo. Segundo o Metrô, as estações mais próximas ao evento, como Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação (linha 2-verde) e República (linhas 3-vermelha e 4-amarela) contarão com direcionadores de fluxo para melhorar e facilitar a chegada e saída dos passageiros.
"Também haverá comunicação visual e avisos sonoros específicos para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos", diz, o Metrô.
Conforme a Motiva, concessionária responsável pela linha 4-amarela, equipes de atendimento estarão posicionadas em pontos estratégicos para orientar passageiros e auxiliar na organização dos acessos.
O efetivo de funcionários nas estações será aumentado em 100%, com reforço das equipes de atendimento, segurança, bilheteria, higiene e conservação.
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VEJA AS INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO
Sábado (6)
A partir da 20h
Rua Peixoto Gomide, entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos
Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e a Rua Carlos Comenale
Rua Ministro Rocha Azevedo, entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal
Rua Haddock Lobo, entre a alameda Santos e a avenida Paulista
Rua Bela Cintra, entre a alameda Santos e a rua Luís Coelho
Domingo (7)
A partir da 0h
Avenida Paulista, entre a rua da Consolação e a avenida Angélica
Avenida Paulista, entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação, nos dois sentidos
Complexo Viário Paulista ?túnel José Fanganiello Melhem? nos dois sentidos
Transversais da avenida Paulista, entre as avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Angélica, exceto rua Pamplona, alameda Campinas e rua Augusta;
A partir das 3h
Alameda Campinas, entre a rua São Carlos do Pinhal e a alameda Santos
Rua Pamplona, entre a rua São Carlos do Pinhal e a alameda Santos
Rua Augusta, entre a rua Luís Coelho e a alameda Santos
A partir das 10h
Transversais da rua da Consolação entre a alameda Santos e a rua Caio Prado
A partir das 11h
Rua da Consolação: nos dois sentidos, entre a alameda Santos e a rua Caio Prado
Acessos da rua Amaral Gurgel para a rua da Consolação, e da ligação Leste/Oeste para a rua da Consolação serão interditados conforme o deslocamento da parada
Bloqueios operacionais
A partir das 11h
Avenida Rebouças (b/c) x acesso ao túnel Noite Ilustrada
Avenida Rebouças (b/c) x saída lateral junto ao túnel Noite Ilustrada
Rua Major Natanael x avenida Dr. Arnaldo
Avenida Dr. Arnaldo x viaduto Okuhara Koei ? desvio para avenida Rebouças (c/b)
Retorno da avenida. Rebouças, altura do nº 353
Rua São Carlos do Pinhal x rua Itapeva
Rua Antônio Carlos x rua Frei Caneca
Rua Frei Caneca x rua Matias Aires
Rua Augusta x rua Peixoto Gomide
Rua Marquês de Paranaguá x rua Frei Caneca
Rua Frei Caneca x rua Paim
Rua Paim x avenida Nove de Julho
Rua Augusta x rua Marquês de Paranaguá
Avenida Brigadeiro Luís Antônio x rua Cincinato Braga
Avenida Brigadeiro Luís Antônio x alameda Santos
Avenida Brigadeiro Luís Antônio x alameda Ribeirão Preto
Rua Treze de Maio x rua Cincinato Braga
A partir das 15h
Avenida Ipiranga, após a avenida São Luís
Avenida Nove de Julho x rua Major Quedinho
Avenida Nove de Julho x rua Santo Antônio
Rua da Consolação x rua Nestor Pestana
TRANSPORTE PÚBLICO
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