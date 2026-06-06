SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do oceanógrafo e ambientalista Charles Gorri, desaparecido desde 7 de outubro de 2025, foi identificado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Os restos mortais foram localizados em uma área de difícil acesso no Sul da Ilha, em Florianópolis.

Os restos mortais foram encontrados em um costão entre a Lagoinha do Leste e o Pântano do Sul durante uma operação realizada na última quinta-feira. Devido às dificuldades de acesso ao local, a retirada ocorreu apenas no dia seguinte.

A informação sobre a identificação foi divulgada nas redes sociais pelo deputado estadual Marquito (PSOL) e confirmada pela Polícia Civil. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, Charles Gorri era oceanógrafo e ambientalista, com atuação na defesa dos animais marinhos no litoral catarinense. Ele tinha doutorado em Oceanografia Biológica e Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio Grande.

Durante os meses de buscas, entidades ambientalistas e voluntários auxiliaram as forças de segurança. Charles foi visto pela última vez saindo da região da Armação em direção à Praia do Matadeiro, onde morava.

A causa da morte ainda não foi divulgada e será determinada no decorrer da investigação e dos exames periciais.