BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Um céu limpo deve acompanhar a Parada LGBT+, que chega em sua 30ª edição na cidade de São Paulo, neste domingo (7).

As temperaturas na capital paulista se mantêm semelhantes ao que se viu no sábado (6), ou seja, o início do dia e o anoitecer serão frios. A mínima prevista para o domingo é de 11°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a máxima é de 22°C.

Não é esperada chuva para o dia, tanto segundo o Inmet quanto o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O desfile da Parada terá 14 trios elétricos ?quatro a menos que na edição anterior? e vai começar às 10h na avenida Paulista, passando depois pela rua da Consolação.

Entre as atrações, o cortejo terá shows de Pabllo Vittar, Gloria Groove, Thiago Pantaleão e Melody.

NO RESTO DO ESTADO E DO PAÍS

Enquanto isso, para uma fatia considerável do norte do estado de São Paulo, há um aviso do Inmet de perigo potencial por causa de baixa umidade, com orientação para evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e beber bastante líquido.

O aviso do Inmet também é válido para trechos de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O Inmet tem também outros três alertas de perigo potencial para o resto do país relacionados a chuvas.

Um dos alertas, pelo acumulado de chuvas, é direcionado ao Nordeste do país, abrangendo as capitais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Outro deles, devido a chuvas intensas, abrange toda a área de Roraima, de Amapá e grandes porções do Amazonas ?inclusive a capital Manaus? e do Pará.

Por fim, quase todo o Rio Grande do Sul e um pequeno trecho de Santa Catarina (nas áreas próximas à divisa com a Argentina) têm um aviso de tempestade. Há possibilidade de até 50 mm de chuva no dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.