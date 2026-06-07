SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador e fisiculturista Fábio Giga, 46, perdeu o controle de um Porsche no final da tarde deste sábado (6) e bateu em duas motos e dois carros na avenida das Juntas Provisórias, no Ipiranga, bairro da zona sul de São Paulo.

O carro só parou ao bater em um muro. Segundo testemunhas ouvidas no local pela reportagem do SPTV, da Globo, o motorista estava em alta velocidade.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o Porsche atingiu as traseiras dos outros veículos, arremessando os dois motociclistas, que ficaram caídos na pista e precisaram ser encaminhados para os prontos-socorros Ipiranga e Sacomã. Uma das motos foi jogada contra um poste e ficou destruída.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro do influenciador com vários estragos e o airbag acionado, após o choque no muro.

A defesa de Giga afirmou, em nota, que ele ficou à disposição para os procedimentos necessários no local após o acidente, acionou os serviços de emergência e prestou assistência às vítimas.

Segundo a advogada Jaqueline Almeida de Jesus, o teste de etilômetro foi negativo para o consumo de bebida alcoólica. A informação foi confirmada por um policial que atendeu a ocorrência.

A defensora disse ainda que o influenciador seguirá dando apoio aos motoristas atingidos em relação aos tratamentos de saúde necessários e a reparação aos danos materiais.

"A defesa reforça que a apuração dos fatos deve ocorrer com serenidade, responsabilidade e observância ao processo legal, evitando conclusões precipitadas ou a divulgação de informações que não correspondam à realidade dos acontecimentos", diz a nota.

Ex-metalúrgico, Giga começou a treinar musculação para superar a tristeza pela perda do pai, cursou nutrição após perder o emprego como torneiro mecânico, passou a treinar e a competir, com destaque no fisiculturismo brasileiro.

A proximidade com ídolos como Léo Stronda e Felipe Franco trouxe a oportunidade de ficar conhecido nas redes sociais, onde tem 3,7 milhões de seguidores apenas no Instagram.