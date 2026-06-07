SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos suspeitos de envolvimento em esquema de furtos de aparelho celulares na região da marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Na tentativa de fuga, o adolescente invadiu os trilhos da linha 9-esmeralda da ViaMobilidade, no trecho entre as estações Pinheiros e Hebraica?Rebouças, e foi atropelado por um trem.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (5), na avenida das Nações Unidas.

A ViaMobilidade disse que o adolescente sofreu escoriações. Não foram divulgados mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Além disso, o trem precisou ser esvaziado na estação Hebraica?Rebouças. Equipes da concessionária atuaram no local para orientar os clientes e regularizar a operação, disse a empresa.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), a dupla estava em uma motocicleta e teria furtado o telefone celular de uma mulher que estava em outra moto.

Policiais militares identificaram então uma moto suspeita de ser usada em furtos na região. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os dois suspeitos que estavam no veículo fugiram. A PM fez um cerco ao longo da via.

A moto com o homem e o adolescente trafegou em alta velocidade e, nas proximidades do Parque Villa-Lobos, circulou na contramão entre os veículos, diz a PM.

Na altura da Ponte Eusébio Matoso, eles perderam o controle da moto e bateram contra uma viatura policial, ainda segundo o relato no boletim de ocorrência.

O homem de 31 anos foi detido no local, enquanto o adolescente tentou fugir a pé, entrando na área da via férrea, e foi atropelado pelo trem. Os dois foram encaminhados a hospitais da região.

Com eles, os policiais recuperaram o celular furtado da vítima e apreenderam outro aparelho.

A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida.

De acordo com a PM, o adolescente, que estava na garupa da moto, tem passagem por ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, tendo sido apreendido anteriormente em ocorrência com características semelhantes, inclusive por um dos policiais que participou da ação.

O homem de 31 anos tem antecedentes por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção perigosa. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo).

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).