SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga foi baleado ao intervir a uma tentativa de roubo na avenida Duquesa de Goiás, bairro Real Parque, zona oeste de São Paulo, neste domingo (7).

O policial foi encaminhado para o Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi. O estado de saúde dele não foi informado.

O agente foi atingido ao tentar evitar a abordagem de dois homens em uma motocicleta a pedestres na via, segundo a polícia. Um dos suspeitos foi preso por um GCM (guarda-civil metropolitano) que passava pelo local, e o outro conseguiu fugir.

A Polícia Militar realiza buscas na região na tentativa de localizar o segundo suspeito.

CASOS DE LATROCÍNIO EM SÃO PAULO

São Paulo tem registrado diversos casos de latrocínios nas últimas semanas. O mais recente deles ocorreu no dia 27 de maio.

Um publicitário de 25 anos foi morto a tiros durante assalto na zona sul. Segundo a polícia, ele foi baleado mesmo após entregar objetos pessoais aos criminosos.

Gabriel Souza Bueno estava em uma moto com a esposa, na rua Joaquim Guerra Azevedo, quando foi abordado por suspeitos em outra moto.

Eles anunciaram o roubo e pediram as alianças e os aparelhos celulares do casal, de acordo com o boletim de ocorrência.

Ainda em maio, no dia 19, o piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, 77, foi baleado na cabeça durante um roubo no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Ele foi o sétimo caso de latrocínio, registrado na capital no último mês.

Na noite de domingo (17), Leandro Fernandes de Souza, 40, irmão de um policial militar, morreu com um tiro após reagir a um assalto no Morumbi, zona oeste. O crime ocorreu na rua do Símbolo, em frente à portaria de um condomínio.

No sábado (9), a estudante de direito Vilma Araújo dos Santos, 27, conduzia uma Yamaha Fazer 2025 pela marginal Pinheiros, no Jardim Fonte do Morumbi, no sentido Interlagos, quando dois homens em outra motocicleta passaram a segui-la.

Os assaltantes queriam um celular preso ao painel da moto. Um deles chutou o veículo de Vilma, que perdeu o controle e bateu contra um guard-rail que separa a pista do parque Bruno Covas, segundo relato da companheira à polícia. Os criminosos fugiram.

No domingo 19 de abril, dois latrocínios ocorreram com poucas horas de intervalo. A guarda-civil metropolitana Sara Andrade dos Reis, 34, foi baleada e morta por criminosos em uma moto no acesso da rodovia dos Imigrantes para o viaduto Matheus Torloni, na Água Funda.

Ela seguia de Diadema para o trabalho no Jabaquara. Arma e celular foram roubados. Um homem suspeito pelo disparo foi preso; um adolescente que confessou ter dirigido a moto foi apreendido. A arma da guarda foi recuperada.

Horas depois, Luciano Teixeira dos Santos, 46, interveio em um assalto contra um casal em Moema, zona sul. O criminoso atirou contra sua cabeça. Luciano morreu no Hospital São Paulo.

Três dias antes, na quinta-feira, 16 de abril, o motorista de aplicativo Alison Oliveira de Jesus, 42, morreu ao tentar intervir em um roubo de moto na rua das Margaridas Amarelas, na Vila Calu, extremo da zona sul. Ele atropelou os assaltantes com o carro, mas um deles se levantou e atirou em sua cabeça.

Também em abril, um homem morreu após ser baleado em um assalto na Vila Olímpia, zona sul. Ele tentou evitar um roubo contra a namorada no dia 20 daquele mês e faleceu dias depois no hospital.