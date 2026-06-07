SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o 4º Distrito Policial, localizado na avenida Santana do Mundaú, em Guarulhos, Grande São Paulo, na manhã deste domingo (7).

Informações iniciais indicam que o fogo teve início em uma das salas e se alastrou por outros ambientes do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área afetada foi de aproximadamente 600 m², distribuída em dois andares. Quatro equipes, com 12 bombeiros, atuaram no combate ao incêndio.

Não houve registro de feridos. A Defesa Civil foi acionada para análise estrutural do imóvel.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o atendimento do plantão policial do 4º DP foi transferido provisoriamente para o 8º DP de Guarulhos.

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