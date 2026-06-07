SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cão farejador Gládios localizou quase 300 quilos de drogas em um imóvel abandonado na Comunidade do Arrebento, na Zona Sul de São Paulo.

O cão da raça pastor-belga malinois identificou o cheiro de entorpecentes em imóvel desabitado que foi usado pelo tráfico de drogas. Policiais militares faziam uma operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado na região.

A equipe encontrou quase 300 kg de drogas no local. No total, os policiais apreenderam 286,6 quilos de maconha, 5,2 quilos de cocaína e 2,4 quilos de crack.

Os policiais também apreenderam galões de lança-perfume e equipamentos para o tráfico. A PM (Polícia Militar) confiscou dois galões e 30 frascos da droga, além de 14 balanças de precisão, um rádio transmissor e um carregador de pistola.

O caso foi registrado no 98º Distrito Policial da capital paulista. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia, que vai seguir com as investigações para identificar os responsáveis pelo imóvel.