SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio ao colorido da 30ª Parada LGBT+ de São Paulo, duas cores se destacam neste domingo (7): o verde e o amarelo. O público compareceu em massa vestindo brasilidade em ato contra o bolsonarismo e pela torcida antecipada para a seleção na Copa do Mundo.

Mesmo sem pedido da organização do evento, grupos e pessoas individuais aderiram às cores da bandeira de forma coletiva em ato contra o bolsonarismo, que adotou essa identidade. No ano anterior, a convocação do verde e amarelo também tinha tom político.

"Eu sou total de esquerda. Mas o público da direita toma as cores do Brasil aos domingos como ato político. Então, eu vim de verde e amarelo este domingo para reivindicar esse direito, que é de todos nós, brasileiros", disse Thauan Libarino, promotor de eventos.

Para Libarino, a Parada LGBT+ serve para as pessoas mostrarem que sentem orgulho de si próprias. "Eu tenho orgulho de ser brasileiro e da nossa cultura. Poderia ter vindo cheio de brilho, cheio de adereços, mas eu decidi vir assim."

Próximo do início da Copa do Mundo, os participantes da parada também aproveitaram para mostrar o seu amor pela seleção. O Brasil estreia em jogo contra Marrocos, na fase grupos, no próximo sábado (13), na região de Nova York.

"Eu vim de verde e amarelo por causa da Copa do Mundo. Gosto muito. Eu acho muito importante mostrar o amor pelo Brasil e pela nossa seleção", relatou o estudante Kelven Lucas, de 21 anos.

A 30ª Parada LGBT+ começou na avenida Paulista pela manhã com discursos contra a extrema direita, críticas à queda de patrocínios ao evento e defesa do voto em candidaturas que defendam as causas LGBTQIA+.

O evento também conta com a presença de políticos e candidatos de esquerda.

O tema deste ano é "A Rua Convoca, a Urna Confirma". O trio elétrico principal teve discursos da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) e dos deputados estaduais Eduardo Suplicy, Beth Sahão (ambos do PT) e Mônica Seixas (PSOL).

O desfile dos 14 trios elétricos ?quatro a menos que na edição anterior? começou às 10h, na avenida Paulista, passando depois pela rua da Consolação.

Entre as atrações, o cortejo conta com shows de Pabllo Vittar, Gloria Groove, Thiago Pantaleão e Melody.