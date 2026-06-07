SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os gêmeos siameses Bernardo e Eduardo, nascidos unidos pelo abdômen, morreram hoje em Goiânia (GO) após um grave quadro infeccioso. A morte foi confirmada pelos pais e pelo médico dos gêmeos nas redes sociais.

Os gêmeos nasceram no dia 28 de maio, no Hospital Estadual da Mulher (Hemu). Nas redes sociais, o pai Gleibson Gomes escreveu hoje: "Que trajetória, foi difícil, mas foi lindo viver tudo isso por vocês, meus amores! Infelizmente não vão voltar com a gente, mas sei que estão servindo no altar do senhor eternamente. EDUARDO & BERNARDO".

A cirurgia de separação estava prevista para os próximos dias, mas os dois não resistiram às complicações do quadro de infecção. Bernardo foi o primeiro a morrer, após uma enterocolite necrotizante intestinal, segundo o médico Zacharias Calil. Ele relatou em vídeo que a infecção evoluiu para uma parada cardíaca irreversível, e a equipe ainda tentou manobras de reanimação.

Equipe médica decidiu fazer uma separação de emergência para tentar salvar Eduardo. "E nós sabemos que existe uma interação muito grande entre os gêmeos (...). E esse quadro passa imediatamente para o outro gêmeo", destacou o médico. Os irmãos compartilhavam o fígado e parte do intestino grosso.

A cirurgia chegou a ser feita no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), mas Eduardo também morreu. Calil disse que os médicos tentaram reanimar o bebê por cerca de 50 minutos na sala de cirurgia.

Família, que vive em Palmas (TO), decidiu sepultar as crianças em Goiânia, no cemitério municipal Vale da Paz. Também nas redes sociais, a mãe, Aline Silva Santos Gomes, agradeceu a equipe: "Só temos a agradecer a todos os profissionais que cuidaram deles, sabemos que foram bem assistidos".

Em outra mensagem, o pai falou sobre o retorno para casa sem os filhos. "Hoje, temos um grande desafio pela frente: recomeçar. Às vezes, faltam forças e vontade; parece que a vida perdeu a graça e que aquela força que nos movia se esvaziou".