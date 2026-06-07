RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (5) um homem sob suspeita de atuar como falso médico no Rio de Janeiro. As investigações indicam que ele realizava abortos clandestinos em uma clínica na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.

Conforme a polícia, as apurações começaram após a morte de uma mulher e o registro de graves lesões por uma segunda vítima dos procedimentos.

"Segundo apurado, ele não possuía formação em medicina e executava os abortos em condições extremamente precárias, sem equipamentos cirúrgicos adequados e sem materiais básicos para atendimento de emergência, chegando a utilizar papel toalha durante os procedimentos", disse a polícia em nota.

O comunicado não cita o nome do suspeito. Ele foi preso em sua casa, no bairro de Benfica, zona norte do Rio, por agentes da 14ª DP (Leblon).

Ainda segundo a polícia, os investigadores apreenderam materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica, além de munições na residência do falso médico. Com isso, o suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição.