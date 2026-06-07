SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma carga de medicamentos, incluindo canetas e frascos de insulina, avaliada em mais de R$ 12 mil foi recuperada na madrugada de ontem após uma perseguição policial na zona leste de São Paulo.

Segundo a PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), um homem foi preso, um adolescente foi apreendido e os produtos roubados de uma farmácia, recuperados. A dupla utilizou uma motocicleta furtada para cometer o crime.

Suspeitos chamaram a atenção durante patrulhamento. Segundo a PM-SP, policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens em atitude suspeita.

Dupla tentou fugir da abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, os ocupantes da moto iniciaram uma tentativa de fuga pelas ruas da região.

Perseguição terminou após queda da motocicleta. De acordo com a corporação, os policiais localizaram novamente o veículo trafegando na contramão pela Rua Lessing. Durante a fuga, os suspeitos caíram da motocicleta e tentaram escapar a pé, mas foram detidos.

Um dos envolvidos confessou o roubo. Ainda segundo a PM-SP, um dos criminosos admitiu ter participado de um assalto a uma farmácia na Avenida Sapopemba momentos antes da abordagem.

Medicamentos de alto custo foram recuperados. Na ação, os policiais encontraram uma carga avaliada em aproximadamente R$ 12.836, composta por canetas e frascos de insulina, além de outros medicamentos utilizados em tratamentos contínuos. Além dos remédios, a polícia recuperou R$ 308,05 em dinheiro, apreendeu uma arma de fogo e recolheu a motocicleta utilizada pelos suspeitos, que possuía registro de furto.

A ocorrência foi apresentada no 42º Distrito Policial. Segundo a PM-SP, a autoridade policial ratificou a prisão do adulto e a apreensão do adolescente pelos crimes de roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.