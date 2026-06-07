SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida após uma BMW capotar e despencar em uma ribanceira no município de Imbé de Minas, no interior de Minas Gerais na sexta-feira.

Segundo o CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais), o veículo caiu em uma área de difícil acesso, cerca de 100 metros abaixo do nível da estrada, exigindo o uso de técnicas de rapel para o resgate das vítimas.

Acidente ocorreu durante a noite. Segundo o CBMMG, a ocorrência foi registrada no fim da noite de sexta-feira, na região do Córrego dos Leles, em Imbé de Minas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o automóvel em uma área íngreme e de difícil acesso, aproximadamente 100 metros abaixo da via. De acordo com a corporação, foi necessário montar um sistema de rapel para que as equipes conseguissem acessar a cena do acidente com segurança.

Duas vítimas foram encontradas fora do carro. Durante a descida, os militares localizaram duas pessoas ejetadas do veículo, ambas já mortas.

Uma pessoa sobreviveu ao acidente. Ao chegar ao automóvel, os bombeiros encontraram um ocupante com vida. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, foi imobilizada e retirada da ribanceira antes de ser entregue a uma unidade de suporte avançado do Samu.

Outras vítimas foram localizadas próximas ao veículo. Ainda segundo os bombeiros, mais duas pessoas foram encontradas nas proximidades do carro, também mortas.

Buscas foram retomadas ao amanhecer. Após a conclusão dos trabalhos iniciais, a corporação foi novamente acionada porque havia a suspeita de uma sexta pessoa no veículo.

Sexta vítima foi encontrada em nova vistoria. Os bombeiros retornaram ao local e localizaram mais uma vítima fatal cerca de 30 metros além do automóvel, em uma área ainda mais íngreme.

Corpos foram removidos após perícia. Depois dos trabalhos da Polícia Civil, as vítimas foram retiradas individualmente com o auxílio de macas especiais e sistemas de redução de força, utilizados em operações de salvamento em terrenos de difícil acesso.

Polícia investiga as causas do acidente. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar permaneceu no local para controle do trânsito e preservação da área.

Ao UOL, a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) informou que a ocorrência se encontra em andamento com o Corpo de Bombeiros Militar, e que maiores informações serão repassadas após o encerramento.