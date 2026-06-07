SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O registro policial do acidente causado pelo influenciador e fisiculturista Fábio Giga, 46, aponta que o veículo conduzido por ele, um Porsche, estava "a princípio em alta velocidade".

Giga contou para policiais ter pedido o controle no final da tarde de sábado (6) ao passar por um desnível na avenida das Juntas Provisórias, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. O carro só parou ao bater em um muro após colidir em duas motos e dois carros.

"Segundo relatos das partes envolvidas e de acordo com os elementos informativos obtidos até o momento, o investigado conduzia uma Porsche, a princípio em alta velocidade, e teria perdido o controle da direção", diz trecho do boletim. A velocidade exata não foi informada.

Os motoristas dos automóveis envolvidos não sofreram lesões. Os condutores das duas motocicletas foram encaminhados a hospitais, mas sem ferimentos graves.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o Porsche atingiu as traseiras dos outros veículos, arremessando os dois motociclistas, que ficaram caídos na pista e precisaram ser encaminhados para os prontos-socorros Ipiranga e Sacomã.

Imagens nas redes sociais mostram o carro do influenciador com vários estragos e o airbag acionado após o choque no muro.

Os motoristas dos automóveis envolvidos passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Giga relatou que saiu de sua academia e que seguia pela avenida do Estado. Quando acessou à avenida das Juntas Provisórias, percebeu um declive na via e, em razão do veículo que conduzia ter o assoalho baixo, acabou por perder seu controle, tendo então atingido uma mureta na esquerda da via, o que fez com que o veículo girasse e atingisse outros veículos que estavam no local.

Os envolvidos na ocorrência foram ouvidos na delegacia. O motorista de um Honda Civic disse que seguia para a zona sul da capital quando ouviu um forte estrondo, seguido imediatamente pelo impacto de uma colisão. Com a força da batida, o veículo foi arremessado para cima, tendo a roda dianteira do lado do motorista arrancada.

Ele não se feriu, e seu veículo foi apreendido por falta de licenciamento. O condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A defesa de Giga afirmou, em nota, que ele ficou à disposição para os procedimentos necessários no local após o acidente, acionou os serviços de emergência e prestou assistência às vítimas.

Segundo a advogada Jaqueline Almeida de Jesus, o influenciador seguirá dando apoio aos motoristas atingidos em relação aos tratamentos de saúde necessários e a reparação aos danos materiais.

As imagens de câmeras da região foram solicitadas e o IC (Instituto de Criminalística) foi acionado para realização de perícia no local.

O caso foi registrado no 16º Distrito Policial (Vila Clementino) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão. As circunstâncias do acidente são investigadas.