SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nos últimos dias, a presença do ar frio associado com pouca nebulosidade deve manter o tempo aberto na região metropolitana de São Paulo nesta segunda-feira (8), com grande amplitude térmica entre a manhã fria e a tarde quente.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve iniciar com termômetros muito próximos dos 10°C na madrugada e sensação de frio.

No decorrer do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e céu claro, o que permite a temperatura se elevar até os 25°C durante a tarde. Os índices de umidade declinam um pouco mais, com valores mínimos em torno dos 38%. Será mais um dia sem previsão de chuva.

Esse cenário é bem parecido com o deste domingo (7), quando o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 11,3°C às 8h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, e a máxima de 24,3°C às 15h.

Segundo a Climatempo, esse clima frio durante a madrugada, mesmo sem nuvens, é o efeito de perda radiativa, um processo natural de escape de calor da superfície terrestre para a atmosfera.

A meteorologista Josélia Pegorim explica que isso ocorre todos os dias, durante o dia e à noite, mas quando o céu está com pouca ou nenhuma nebulosidade no período noturno esta perda de calor é maior, fazendo com o ar esfrie mais à noite.

"Quando há muitas nuvens durante o período noturno, o resfriamento do ar não é tão acentuado, porque as nuvens funcionam como um cobertor e 'seguram' o calor que sai da superfície", completa Pegorim.

A terça (9) deve manter esse cenário na Grande São Paulo. Os institutos preveem um clima praticamente igual ao da segunda, com a diferença de que a temperatura pode subir até os 26°C à tarde.

Na quarta (10), porém, essa condição deve mudar com a volta das instabilidades, que devem provocar chuvas em São Paulo, quebrando uma série de dias de tempo seco. Mas não há previsão de grandes volumes e em alguns locais podem ter apenas chuviscos. Os termômetros devem marcar mínimas de 13°C e máximas de 21°C.

A quinta (11) tem previsão igual ao dia anterior, com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar de 15°C a 19°C.

E na sexta-feira (12) o tempo deve continuar nublado, com chance de chuva fraca e isolada, com temperaturas de 17°C a 21°C, segundo a Climatempo.

CHUVAS ATINGEM REGIÕES NORTE, SUL E LITORAL DO NORDESTE

Enquanto a região central do país vive dias de clima seco, as instabilidades continuam provocando chuvas intensas no litoral destino, entre Alagoas e Rio Grande do Norte, e também na região Norte, cobrindo Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e norte do Maranhão.

Além desses locais, a região Sul também tem a volta de precipitação nesta segunda-feira. Tanto que o Inmet emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, com previsão de chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Os ventos devem ser intensos, de 40 a 60 km/h. Também há chance de queda de granizo e baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.