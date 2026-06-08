SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentação de uma quadrilha junina foi interrompida por um casal de idosos que confundiu a estrela estampada no colete da agremiação com o símbolo do PT (Partido dos Trabalhadores), durante uma festa no Sobral Shopping, em Sobral, no Ceará, na sexta-feira (5).

A Quadrilha Junina Estrela do Luar dançava normalmente quando a apresentação foi interrompida por dois idosos de 69 e 66 anos. O casal se irritou com o colete usado pelo animador da quadrilha, que tem uma estrela estampada, símbolo da agremiação, por pensar ser uma referência ao PT.

Idosos invadiram a apresentação e passaram a atacar os dançarinos da quadrilha. O casal teria tentado arrancar as vestimentas dos dançarinos, além de proferir insultos racistas e LGBTfóbicos contra os integrantes da quadrilha junina, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Estrela do Luar.

Polícia precisou intervir para conter os ânimos e levou os envolvidos para a delegacia. Os idosos foram autuados pelo crime de constrangimento ilegal, mas foram liberados em seguida. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Uniforme da Estrelar do Luar tem símbolos característicos do Nordeste. A agremiação usa um uniforme na cor amarela, com a imagem de um homem com trajes típicos da região em um ambiente rural, além de um sol, uma lua e uma estrela ao fundo. Foi justamente essa estrela que gerou a ira dos idosos.

Quadrilha junina afirma que o ataque foi motivado por "divergências político-ideológicas". Em nota, a agremiação afirmou que os idosos invadiram "o espaço do espetáculo, interromperam a atividade artística e constrangeram nossos brincantes diante do público presente".

Estrela do Luar disse que a mulher tentou arrancar a roupa do animador da festa. "A situação agravou-se quando a senhora envolvida dirigiu-se de forma hostil ao nosso marcador, tentando puxar sua roupa e interromper sua atuação, além de abordar agressivamente a cantora da quadrilha, prejudicando sua performance e o encerramento do espetáculo".

A agremiação afirmou que esse tipo de ataque "ultrapassa qualquer limite do direito à opinião" e desrespeita a cultura popular. "A Estrela do Luar é um grupo cultural comprometido com a arte, a valorização das tradições juninas, a diversidade e o respeito às diferenças. Nossa missão é promover cultura, inclusão e cidadania, princípios incompatíveis com qualquer forma de intolerância ou violência", completou.

Sobral Shopping condenou o ataque e disse ter prestado apoio aos membros da quadrilha junina. "O empreendimento repudia toda e qualquer forma de violência, discriminação, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia ou qualquer atitude que atente contra a dignidade humana. O Sobral Shopping é um espaço de convivência familiar, cultural e democrática, e não compactua com comportamentos que desrespeitem pessoas, grupos, manifestações artísticas ou expressões da cultura popular".

A Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará também repudiou o ocorrido. A entidade destacou que as agressões, motivadas "pela inaceitável associação do símbolo de uma estrela a uma legenda partidária, configuram não apenas agressões verbais, mas um atentado à liberdade de expressão artística e à diversidade cultural que o São João celebra".