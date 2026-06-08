PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O estado de Minas Gerais registrou as temperaturas mais baixas do país nesta segunda-feira (8). A menor mínima foi de 1,4°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Maria da Fé, onde a mínima chegou a 2,1°C, campos na zona rural amanheceram cobertos de geada. Estações locais registraram temperaturas ainda mais baixas: -1,2°C na Fazenda Retiro, 0,5°C no Sítio da Lage e 1,9°C na estação da Epamig. No domingo, os termômetros no centro da cidade chegaram a marcar 0°C.

Em Delfim Moreira, segundo a prefeitura municipal, a mínima no domingo (7) chegou a -3°C.

Também houve registro de manhãs geladas nas cidades mineiras de Patrocínio (4,8°C), na região do Alto Paranaíba, Florestal (4,9°C), na Grande Belo Horizonte, Caparaó (5,6°C), na divisa com o Espírito Santo, e Manhuaçu (5,6°C) e São João del-Rei (5,6°C), no sul do estado.

A região Sudeste registra baixas temperaturas desde o sábado (6) e, segundo o Inmet, a onda de frio intenso deve oscilar ao longo da semana, com temperaturas próximas a 20°C durante a tarde e madrugadas e noites frias.

A cidade do Rio de Janeiro registrou a manhã mais fria do ano pelo terceiro dia consecutivo nesta segunda, com 11,8°C na Vila Militar, na zona oeste. Em Nova Friburgo, a temperatura caiu a 1,9ºC e em Paty do Alferes, 5,1ºC.

No Espírito Santo, a segunda começou com 7,8°C, registrado em Venda Nova do Imigrante, segundo o Inmet. A capital paulista começou o dia com 11,4ºC. Em Campos do Jordão (SP), conhecida pelo clima mais frio, os termômetros marcaram 2,2°C.