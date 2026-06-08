SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 21 anos foi presa por suspeita de atropelar a própria sogra, uma mulher de 42 anos, pouco tempo depois de ambas deixarem a delegacia de Joaçaba, na região meio-oeste de Santa Catarina, no sábado.

A jovem e a sogra estavam na delegacia de Joaçaba antes do atropelamento. Elas tinham ido à unidade policial por causa de uma denúncia de violência doméstica que envolve o companheiro da jovem, que é filho da mulher atropelada.

Polícia Militar havia sido acionada para ir até o endereço da jovem por suspeita de violência doméstica. No local, ela alegou ter sido agredida pelo companheiro; o homem, por sua vez, também disse que foi agredido pela jovem.

Imagens mostram a mulher agredindo o companheiro e a sogra. De acordo com informações da PM catarinense, câmeras de segurança registraram a jovem agredindo o companheiro e a mãe dele, além de ameaçar a sogra com uma faca.

Por esse motivo, os três envolvidos na confusão foram levados à delegacia da cidade. Na unidade, eles prestaram depoimento, mas foram liberados na sequência.

Entretanto, na saída da delegacia a jovem atropelou a sogra. Ela avançou com o veículo em direção a pessoas que atravessavam a rua, atingiu a sogra e depois bateu com o automóvel em um outro carro que passava pela via.

Sogra sofreu ferimentos e foi socorrida. A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela. A polícia não informou se algum pedestre ou o motorista do outro carro atingido ficou ferido.

Agressora, que está grávida, também ficou ferida. Ela recebeu atendimento no local e foi levada para a delegacia, onde foi autuada por tentativa de homicídio. Depois de algumas horas presa, ela foi liberada para responder em liberdade.

Como os envolvidos na confusão não tiveram os nomes divulgados, o UOL não conseguiu localizar as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.