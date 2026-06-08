SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Azul com destino a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, precisou retornar a Campinas, no interior de São Paulo, após apresentar problemas técnicos, na manhã de domingo (7).

O airbus A330, famoso por levar a bandeira do Brasil estampada em toda a fuselagem, decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos às 9h50. Porém, após cerca de 45 minutos, os pilotos iniciaram um desvio de rota e direcionaram o grande jato de longo alcance de volta para Campinas, conforme registro das plataformas de rastreamento online de voos.

Cerca de 40 minutos depois, os pilotos iniciaram a aproximação para o pouso, informando ao controlador que parariam o Airbus A330 na pista após a chegada, com necessidade de veículo de reboque para remoção.

A aterrissagem foi completada sem intercorrências e o avião parou na direção da via de taxiamento "foxtrot" (F).

A Azul afirmou que, "por questões técnicas, o voo AD8706 (Viracopos-Orlando), deste domingo, precisou retornar ao aeroporto de origem, após a decolagem, onde pousou em total segurança."

A empresa ainda disse que os clientes impactados receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), foram reacomodados em outro voo da companhia e seguem para Orlando.

A Azul ressaltou que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de?suas?operações, "valor primordial para a companhia."

Vídeo gravado pela câmera ao vivo do canal "Golf Oscar Romeu" no YouTube, mostra a aproximação, aterrissagem e remoção do avião.

Pelas imagens, nota-se que as portas do trem de pouso, no centro da barriga do avião, ficaram abertas.

Tanto a incapacidade de guiar o jato para fora da pista quanto as portas do trem de pouso abertas, costumam ser sinais típicos de uma falha hidráulica.

Até que o veículo rebocador chegasse ao A330, os pilotos desligaram os motores. A aeronave ali ficou por cerca de 10 minutos até o início de sua movimentação, e então foi levada ao terminal para desembarque dos passageiros.

AVIÃO DA AZUL FAZ POUSO DE EMERGÊNCIA APÓS COPILOTO PASSAR MAL

Um copiloto da Azul passou mal durante um voo na noite de quarta-feira (3). O comandante solicitou um pouso de emergência da aeronave no Aeroporto Internacional de Viracopos.

O avião fazia o trajeto de Curitiba, no Paraná, de onde decolou às 20h50, até a cidade de Campinas, onde pousou às 21h42.

Em nota, o aeroporto informou que a emergência foi solicitada em razão de um quadro convulsivo do copiloto.

"Após acessar a aeronave, a equipe médica da concessionária informou que a situação do copiloto encontrava-se estável. No entanto, ele foi encaminhado ao ambulatório de Viracopos para realização de avaliações médica", acrescentou a administração aeroportuária.

A empresa afirmou que "o profissional recebeu suporte de um médico que estava a bordo da aeronave no momento da ocorrência". "O voo prosseguiu normalmente e o avião pousou em Viracopos em total segurança", reforçou a companhia.