BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) que irá interromper o uso no SUS (Sistema Único de Saúde) da vacina da dengue feita pelo Butantan.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, a decisão é temporária e foi tomada após identificação de 42 episódios de reações adversas "mais severas, que estão temporalmente associadas ao momento em que foram aplicadas a vacina". Os episódios incluem duas mortes, mas o ministério afirma que ainda não há dados suficientes para vincular à vacinação.

O ministério informou que 500 mil doses foram aplicadas, principalmente em profissionais de saúde de três cidades: Maranguape (CE), Nova Lima (MG) e Botucatu (SP).

A recomendação do ministério é que as doses sigam armazenadas em local refrigerado pelas secretarias locais de saúde.

Padilha disse que "quem tomou a vacina está protegido" e orientou que profissionais que receberam a imunização nos últimos 21 dias tenham "acompanhamento especial".

O imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no fim de novembro e pode ser aplicado em pessoas de 12 a 59 anos. A dose mostrou 74,7% de eficácia geral; 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme; e 100% de eficácia contra hospitalizações. Os estudos também mostraram que a proteção dura cinco anos.

O SUS também oferece a vacina Qdenga, da farmacêutica Takeda.