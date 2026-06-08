SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da passagem de Corpus Christi, muitos brasileiros já começam a planejar as próximas oportunidades de descanso ao longo do segundo semestre. Além das datas oficiais, alguns pontos facultativos também aparecem no calendário, embora as regras para folga variem conforme a categoria profissional e a decisão de cada empregador.

A próxima pausa nacional será em 7 de setembro, quando o país celebra a Independência do Brasil. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo um fim de semana estendido para milhões de trabalhadores.

O mesmo cenário se repetirá pouco mais de um mês depois. Será em 12 de outubro, data dedicada à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Como o feriado também será em uma segunda-feira, muitos brasileiros poderão aproveitar três dias consecutivos de descanso.

O mês de novembro concentrará duas importantes datas. O primeiro será Finados, em 2 de novembro, também numa segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira, criando mais uma oportunidade de prolongar o fim de semana.

A única exceção será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Em 2026, a data ocorrerá em um domingo, sem impacto para a maioria dos trabalhadores que já não exercem atividades nesse dia.

Natal encerra o calendário de feriados nacionais. O último feriado nacional do ano será o Natal, comemorado em 25 de dezembro. Em 2026, a data cairá em uma sexta-feira, favorecendo viagens e reuniões familiares ao longo de três dias.

*

PRÓXIMOS FERIADOS NACIONAIS DE 2026

7 de setembro - Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro Finados (segunda-feira)

15 de novembro - Proclamação da República (domingo)

20 de novembro - Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro - Natal (sexta-feira)

PONTOS FACULTATIVOS AINDA PREVISTOS

Além dos feriados nacionais, o calendário federal prevê algumas datas classificadas como ponto facultativo até o fim do ano. São elas:

28 de outubro - Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro - véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira)

31 de dezembro - véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira)

A DIFERENÇA ENTRE FERIADO E PONTO FACULTATIVO

Apesar de serem frequentemente confundidos, feriado e ponto facultativo não têm o mesmo efeito legal. Os feriados são definidos por lei e, em regra, representam dias destinados ao descanso. Caso o trabalhador seja convocado para atuar nessas datas, aplicam-se as normas previstas na legislação trabalhista e nos acordos coletivos.

Já o ponto facultativo é uma medida administrativa utilizada principalmente por órgãos públicos. Na prática, ele não garante automaticamente folga para trabalhadores da iniciativa privada, que podem ter expediente normal dependendo da decisão da empresa.