SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de São Paulo sofreu uma lesão na coluna durante mergulho em uma lagoa de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses.

Turista se acidentou ao realizar um mergulho recreativo na segunda-feira passada (1º). Ele estava acompanhado por um guia e outras pessoas durante o acidente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

Homem mergulhou de cabeça e sofreu um trauma na vértebra C5. Por causa do impacto, ele ficou com os movimentos do pescoço para baixo comprometidos, segundo o Corpo de Bombeiros maranhense.

Ele foi resgatado por agentes dos bombeiros com o apoio do Centro Tático Aéreo do estado. O turista recebeu os primeiros atendimentos na areia e foi transferido de helicóptero para um hospital público de Barreirinhas.

Devido à gravidade da lesão, ele foi transferido na quarta-feira (3) para o Hospital Maranhense, unidade de saúde privada localizada em São Luís. O homem foi submetido a uma série de exames para determinar a extensão da lesão e deveria passar por pelo menos duas cirurgias, ainda segundo os bombeiros.

Ao UOL, o Hospital Maranhense informou não repassar informações sobre pacientes, em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A Secretaria de Saúde do Maranhão disse não acompanhar o caso.