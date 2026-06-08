SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar faz operação na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, desde a manhã desta segunda-feira (8), na tentativa de encontrar um suspeito de participar de ação em que um policial militar de folga foi baleado ao intervir em um assalto, no domingo (7), no bairro Real Parque.

O caso ocorreu na avenida Duquesa de Goiás. O agente foi atingido ao tentar evitar a abordagem de dois homens em uma motocicleta a pedestres na via, segundo a polícia.

Um dos suspeitos foi preso por um GCM (guarda-civil metropolitano) que passava pelo local, e o outro conseguiu fugir, levando a arma do policial.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a ocorrência está em andamento e o policiamento segue reforçado na região para localizar o suspeito.

A PM afirmou que informações do setor de inteligência da corporação apontam que os criminosos envolvidos na tentativa de homicídio do policial seriam moradores da comunidade. A corporação diz também que a ação é mais uma de uma série de ações que já vêm ocorrendo há várias semanas na comunidade e são parte de uma ação organizada de asfixia financeira do crime organizado.

Durante a ação, na rua Pasquale Gallupi, nas imediações da viela São Luís, as equipes localizaram um imóvel vazio utilizado por criminosos como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, conhecido como casa-bomba.

No local foram apreendidos 50kg de cocaína, maconha e crack, além de balança de precisão, microtubos utilizados para acondicionamento e comercialização de drogas, um carregador de pistola, um tripé e diversos materiais empregados na atividade criminosa. Todo o material, avaliado em R$ 200 mil, foi apreendido e encaminhado para perícia.

Ninguém foi preso e a ocorrência foi apresentada no 89º Distrito Policial (Morumbi).