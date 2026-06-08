A Polícia Civil investiga a morte de um analista de 44 anos que caiu do 14º andar do edifício onde ele vivia na avenida Nagib Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Uma visita que a vítima recebeu horas antes deixou o apartamento quatro minutos depois da queda.

O que aconteceu

Polícia Militar foi acionada por volta das 06h16 de hoje para atender uma ocorrência de morte após queda em um condomínio residencial. A vítima, identificada como Josué da Cruz, foi achada caída na área comum do edifício, vestindo apenas roupas íntimas. Ele morava no 14º andar.

Morte de Josué foi confirmada ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo UOL, o morador havia recebido a visita de um homem -que não teve o nome divulgado- por volta de 0h45. A entrada do visitante foi autorizada pelo condômino através de aplicativo de mensagens, porém, a liberação não foi realizada porque o homem não tinha cadastro no edifício.

Posteriormente, Josué autorizou a entrada da visita por interfone. Os PMs que atenderam a ocorrência informaram ter visto imagens das câmeras de segurança do condomínio que mostram a vítima recebendo o visitante e ambos no corredor do prédio em direção ao apartamento. A visita ficou por horas no apartamento do analista.

Visitante deixou o imóvel às 06h20, conforme registro da portaria, quatro minutos após a queda de Josué. De acordo com o BO, é possível concluir inicialmente que o indivíduo estava no interior do imóvel no momento da queda do morador.

Imóvel da vítima foi achado revirado e desorganizado. A princípio, não havia sinais claros de luta corporal no espaço, informou uma autoridade policial que fez diligência no espaço após a morte. O celular da vítima foi achado sobre o colchão de um cômodo e recolhido pela perícia técnica. A porta da cozinha estava trancada pelo lado interno, com a chave na fechadura, apontou o registro policial.

Vizinhos do analista disseram ter ouvido um forte barulho em razão da queda da vítima. No lado interno do apartamento, conforme os moradores, o visitante teria dito que Josué "teria se jogado". O visitante não foi localizado pela polícia até o momento.

Amigo de Josué disse à polícia que o analista não tinha um relacionamento amoroso fixo no momento. Ele contou ter ficado na companhia do analista até por volta das 19h de ontem e, depois, deixou o local para ir até outros compromissos que havia marcado anteriormente. O morador havia comentado com o amigo que receberia um homem na residência.

O caso foi registrado como morte suspeita no 63ºDP (Vila Jacuí). No BO foi apontado que há dúvida razoável quanto a ser um suicídio. A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Procure ajuda

Se você estiver tendo pensamentos suicidas, procure ajuda especializada.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Também há atendimento por chat, e-mail e presencialmente.

Outra opção é procurar um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) na sua cidade.

Há ainda o Pode Falar, canal criado pelo Unicef para jovens de 13 a 24 anos, com atendimento anônimo e gratuito.