SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No chamado efeito cebola, em que se sai agasalhado pela manhã para ir tirando as blusas ao longo do dia, a cidade de São Paulo deve ter 16°C de variação térmica nesta terça-feira (9).

Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura promete variar de 11°C pela manhã a 27° no meio da tarde, em marcação na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte do município.

No interior de São Paulo, há chances de o clima de outono ser parecido com o de verão. Em Presidente Prudente, por exemplo, a máxima prevista é de 30°C.

Na quarta-feira (10), porém, o tempo deve mudar por causa da passagem de uma frente fria.

Conforme os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, o dia deve ter aberturas de sol pela manhã, mas há previsão de muitas nuvens e potencial para chuva fraca.

A máxima deve baixar para 23°C e a amplitude térmica do início da semana dá lugar a uma diferença de apenas 6°C na quinta-feira (11), com variação prevista entre 15°C e 21°C.

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Há tendência de chuva na capital paulista até sexta-feira (12) ?no Dia dos Namorados, a instabilidade pode ser maior.

PELO PAÍS

Segundo a agência Climatempo, a terça-feira no sul será marcada pelo avanço de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical, enfraquecido no oceano.

O fenômeno manterá áreas de chuva na região Sul, entre Santa Catarina e Paraná. Por isso, o tempo deve mudar no Sudeste na quarta-feira.

Boletim do Inmet aponta que os acumulados de chuva devem variar entre 5 mnm e 15 mm, se concentrando no sul do Rio Grande do Sul, do meio-oeste ao leste catarinense e no sul do estado do Paraná.

A quarta-feira começa com possibilidade de geada no planalto gaúcho, no norte e na serra gaúcha, na serra catarinense e no sul de Santa Catarina.

Em outras regiões, no Centro-Oeste terá possibilidade de chuva no norte do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul nesta terça.

O mesmo deve ocorrer no Norte e no litoral do Nordeste, de acordo com o instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.