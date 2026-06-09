SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação contra a dengue com o imunizante Butantan-DV, desenvolvido no Instituto Butantan, em São Paulo, está suspensa temporariamente.

A medida segue uma orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após a identificação de 42 episódios de reações adversas mais severas -três deles graves, com duas mortes.

Os sintomas incluem dor abdominal, vômitos e sangramentos, como nos casos de dengue grave.

A vacina Butantan-DV foi aprovada pela Anvisa?

Sim, o imunizante do Butantan foi aprovado pela Anvisa no fim de novembro de 2025 para ser aplicado em pessoas de 12 e 59 anos.

Os estudos feitos com a Butantan-DV comprovaram a eficácia da vacina?

Sim, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% contra a dengue grave e com sinais de alarme, além de mais de 90% contra hospitalizações. Os estudos também mostraram que a proteção dura cinco anos.

A pesquisa, conduzida entre 2016 e 2024, avaliou a Butantan-DV em mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados brasileiros. A vacina se mostrou segura e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram tido contato com um dos sorotipos da dengue.

A vacina passou por 16 estudos clínicos de fase 1 nos Estados Unidos, além de estudos de fase 2 e 3.

Quais foram as mortes que podem estar relacionadas à vacina?

Segundo o ministério, os casos graves foram observados em profissionais de saúde.

Uma das mortes em investigação é a de uma mulher de 48 anos que desenvolveu sintomas de dengue grave, com comprometimento neurológico (meningoencefalite) 19 dias após a vacinação.

O outro óbito é de um homem de 58 anos. Ele ficou febril cinco dias após a vacinação e evoluiu de forma rápida para dengue grave, com choque refratário (caracterizado por queda da pressão arterial).

Em mais uma situação grave, uma mulher de 39 anos apresentou febre, mialgia (dor muscular) e náuseas seis dias após a vacinação. Ela teve sintomas de dengue grave e foi internada em UTI.

Já está comprovada a relação entre casos graves e imunizante?

Não, as investigações continuam. A suspensão temporária ocorre para aprofundar a análise das informações coletadas.

O que fazer se já tomei a vacina Butantan-DV?

Quem recebeu a vacina nos últimos 21 dias deve ficar atento aos seguintes sintomas: febre, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura, sangramentos, sonolência intensa, irritabilidade e sinais de desidratação.

Em caso de piora do quadro ou intensificação dos sintomas, é recomendado procurar uma UBS (Unidade de Saúde Básica) para passar por atendimento médico.

A Butantan-DV continua com o registro válido?

Sim. A utilização da Butantan-DV é que foi suspensa, em caráter temporário. A vacina -de dose única- foi aprovada pela Anvisa em novembro de 2025 para a população de 12 a 59 anos.

Quando a vacinação com a Butantan-DV será retomada?

Ainda não há prazo. A retomada será feita apenas após as investigações.

O que diz o Instituto Butantan?

O instituto afirma que colabora com as investigações ao fornecer informações técnicas, acompanhar os dados de segurança e contribuir para a avaliação da estratégia vacinal.

A Butantan-DV estava disponível para qual público?

O SUS (Sistema Único de Saúde) aplicou 501.044 doses, no total. Destas, 83.612 serviram para estratégias de vacinação da população de 15 a 59 anos em Maranguape (CE), Nova Lima (MG), Botucatu (SP) e na região de Araguaína (TO). Nenhum dos locais identificou eventos adversos graves relevantes associados ao imunizante.

A campanha com o imunizante do Butantan começou em fevereiro de 2026 e vacinou 417.432 profissionais de saúde de todo o país. Em seguida, foi a vez dos adultos de 59 anos.

No final de abril, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo havia anunciado a ampliação da Butantan-DV para pessoas com 59 anos a partir e a todos os trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados, a partir de 4 de maio, nos postos de saúde estaduais.

A Qdenga tem alguma relação com a Butantan-DV?

Não. A vacina Qdenga é da farmacêutica Takeda, de origem japonesa. O imunizante é dado em duas doses com intervalos de três meses em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, pelo SUS. O registro da Qdenga foi aprovado pela Anvisa para comercialização no país em março de 2023.

A vacina da Qdenga também está disponível em clínicas particulares, redes de laboratórios e farmácias para o público de 4 a 60 anos.