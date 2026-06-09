PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um vaqueiro de 30 anos foi morto a facadas no domingo (7), em Quixeramobim (CE), horas após conquistar o primeiro lugar em uma competição de vaquejada. Francisco Eudazio Lira Soares, conhecido como Dadá Guedes, foi atingido por duas facadas, no ombro e na virilha, quando estava indo buscar o troféu da premiação.

Segundo relatos de familiares à Polícia Civil, o ataque teria sido motivado por uma disputa envolvendo o dinheiro da premiação.

A Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado, mas não divulgou sua identidade. Ele segue foragido e deixou o local do crime em uma motocicleta.

A família disse que o suspeito queria que Dadá dividisse o valor recebido com pessoas que não integravam sua equipe, pedido que o vaqueiro teria recusado.

Dadá recebeu R$ 1.000 pela vitória e dividiu o primeiro lugar na categoria Rancho com outro competidor, que recebeu a mesma quantia.

Após a conquista, ele chegou a fazer um discurso de agradecimento, no qual mencionou familiares, a esposa e Deus.

O vaqueiro chegou a ser socorrido no local e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado e sepultado em Quixeramobim na segunda-feira (8).

O caso é investigado como homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará realizaram diligências no Parque Custódio Rancho, que sediou o evento.

O parque divulgou uma nota afirmando que o ataque ocorreu após o encerramento das atividades oficiais da vaquejada, e que havia adotado medidas de segurança durante o evento, como segurança privada.