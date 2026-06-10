SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, teve troca de tiros, um homem baleado e um ônibus do transporte público atingido na noite desta terça-feira (9).

O ônibus estava sem passageiros no momento do tiroteio. O homem baleado não estava no veículo e seria um suspeito de tráfico de drogas. Ele foi levado para um hospital da região.

A ação policial está mais intensa na região desde segunda-feira (8), após um policial militar de folga ser baleado ao reagir a um assalto no domingo (7).

O tenente-coronel Ives Minosso, responsável pela operação, afirmou em entrevista à Globo que a ação das equipes da Força Tática faz parte da estratégia de combate ao crime organizado.

Segundo ele, durante ação em uma das vielas conhecida por ser ponto de tráfico de drogas os policiais encontraram ao menos quatro suspeitos armados. Eles estariam fazendo a segurança do local.

"Houve confronto e diversos disparos foram efetuados contra as equipes policiais. Um criminoso foi alvejado com disparos de fuzil nas pernas. Ele foi socorrido de imediato, se encontra em estado grave", disse Minosso.

De acordo com o tenente-coronel, foram localizadas com o suspeito duas mochilas com drogas, além de uma pistola calibre 9 milímetros.