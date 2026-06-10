SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sensação de frio deve seguir nesta semana em São Paulo, segundo a previsão do tempo. A propagação de uma área de baixa pressão favorece o retorno das chuvas, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura da capital.

Nesta quarta-feira (10), a previsão é de dia com pouca nebulosidade e termômetros devem registrar entre 13°C e 22°C. Ao longo do dia o sol aparece, mas chuvas são esperadas, variando a intensidade de fraca a moderada, entre a tarde e a noite.

Na quinta (11), o tempo segue instável, com nebulosidade e chuvas variando de fracas a moderadas entre a madrugada e a manhã. No decorrer do dia, a chuva diminui, mas o céu deve permanecer com nebulosidade. Os termômetros variam entre mínima de 14°C e máxima de 20°C.

A sexta (12), Dia dos Namorados, enfrentará uma frente fria, resultando em pancadas de chuva principalmente na manhã e na tarde, informa o Climatempo. Há possibilidade de chuva moderada a forte e de raios, na Grande São Paulo e no interior.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve variar entre 14°C e 25°C. Os índices de umidade devem ter mínimas de 50%.