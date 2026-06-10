SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal em uma moto foi baleado em uma tentativa de assalto na noite desta terça-feita (9) na Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, o alvo do criminoso eram as alianças usadas por eles.

O homem e a mulher chegavam em casa, na rua Vicente Lazzari, por volta das 18h30 e não perceberam que estavam sendo acompanhados pelo suspeito em outra moto.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o assaltante coloca a moto na frente do casal e anuncia o assalto. O homem se assusta e deixa a moto cair. Nesse momento, o criminoso atira nas vítimas. O homem é atingido de raspão e a mulher acaba ferida no abdômen.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o criminoso roubou a aliança de uma das vítimas e fugiu.

O casal foi socorrido ao Hospital Brasilândia. A mulher permanece internada.

O caso foi registrado no 72° DP (Vila Brasilândia).