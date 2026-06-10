SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Operação conjunta das polícias Civil e Militar tenta cumprir 56 mandados de prisão no Complexo da Maré, no Rio, e provoca tiroteio e fechamento preventivo de serviços.

Agentes tentam cumprir hoje 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Até o último balanço, dez homens foram presos durante a operação.

Equipes foram recebidas a tiros e encontraram barricadas incendiadas em pontos do complexo. Com o avanço da ação, escolas e unidades de saúde suspenderam o atendimento de forma preventiva.

Ofensiva mobiliza tropas de elite das forças de segurança do estado. Participam policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

Alvos estão em áreas dominadas por diferentes grupos armados dentro da Maré. Segundo o g1, a maior parte do território é controlada pelo TCP, com atuação em locais como Vila do João, Conjunto dos Pinheiros, Morro do Timbau e Baixa do Sapateiro, onde as forças se concentraram nesta quarta.