SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de três anos ficou grudada em um sofá após derramar supercola em casa, em Betim (MG), na manhã desta quarta-feira (10).

Acidente doméstico ocorreu por volta de 8h15 na rua Gérbera, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A criança teria passado uma grande quantidade de cola no sofá da sala e, ao se sentar sobre o produto, acabou ficando presa ao estofado.

Pais tentaram soltar o menino, mas não conseguiram. Militares do Posto Avançado de Betim foram acionados para atender a ocorrência e ajudar a família.

Pai relatou que havia muita cola espalhada pelo sofá e que a perna da criança ficou presa em uma posição desconfortável. Os bombeiros fizeram um trabalho minucioso para reduzir o incômodo e retirar o menino com segurança.

Após o atendimento dos bombeiros, os pais levaram a criança para avaliação médica.