SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário do necrotério do IML (Instituto Médico Legal) de Santos, no litoral paulista, foi preso sob suspeita de usar o celular de um homem morto, acessar o aplicativo bancário dele e fazer uma transferência de R$ 7.000 para a própria conta.

Daniel Nathan Ribeiro Andrade, 36, foi preso preventivamente na segunda-feira (8).

A Folha tenta identificar a defesa de Andrade. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que "não compactua com desvios de conduta e também adotará as medidas administrativas e disciplinares cabíveis".

De acordo com a SSP, após fazer a transferência indevida, Andrade ainda teria danificado o aparelho celular. A investigação vai apurar se o objetivo seria destruir possíveis provas da transação.

O homem que teve o celular utilizado morreu em um acidente de motocicleta na madrugada de 15 de maio, na avenida Mário Covas Júnior, quando saía do trabalho. O corpo foi levado ao IML por volta de 3h30. O comprovante da transação mostra que a transferência via Pix para a conta de Andrade foi realizada às 6h49.

O caso foi descoberto após a viúva ir a uma agência bancária para encerrar a conta do marido. Ela viu o saldo negativo e percebeu a transferência.

Ela registrou um boletim de ocorrência no 3° Distrito Policial da cidade, que encaminhou à Corregedoria da Polícia Civil.

A SSP afirma que o servidor é investigado por suspeita de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios.