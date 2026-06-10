SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber divulgou um levantamento sobre os objetos mais esquecidos pelos brasileiros nos carros de aplicativo. Celulares e câmeras lideram, seguidos por bolsas, mochilas, malas e caixas na segunda posição. Chaves fecham o pódio.

Itens como guarda-chuvas, carteiras, documentos e óculos são esquecidos mais vezes durante os dias úteis, segundo a empresa. Aos fins de semana, tênis e até bolos são deixados para trás com maior frequência.

Das dez cidades com mais passageiros distraídos, sete ficam na região Centro-oeste. Além de Três Lagoas (MS), que lidera o ranking, há quatro municípios de Goiás e dois de Mato Grosso. A lista considera a proporção de passageiros em relação à população municipal.

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Itens mais esquecidos pelos passageiros da Uber no Brasil

Celulares e câmeras

Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas

Chaves

Carteiras e bolsas de mão

Óculos

Fones de ouvido e caixas de som

Passaportes

Roupas

Notebook

Dinheiro

No levantamento da Uber, também há exemplos de objetos menos comuns deixados pelos passageiros. Além de eletrônicos como uma televisão de 55 polegadas, um ventilador e aparelhos auditivos, os motoristas encontraram alimentos como ovos e melancias.

Um piloto de avião esqueceu o quepe, um policial deixou o cassetete e um campeão de caratê abriu mão do próprio troféu. Dentaduras também ficaram pelo caminho, de acordo com o aplicativo de transporte. Um pé de galo também foi deixado por um passageiro.

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Cidades com maior proporção de objetos esquecidos por passageiros da Uber

Três Lagoas (MS)

Itumbiara (GO)

Catalão (GO)

Teófilo Otoni (MG)

Patos (PB)

Rondonópolis (MT)

Guarapuava (PR)

Rio Verde (GO)

Tangará da Serra (MT)

Caldas Novas (GO)

Segundo a Uber, se esquecer algo o deve abrir o aplicativo e tocar em "atividade". Em seguida, selecionar a viagem em que deixou o objeto. Então, deve tocar em "encontrar objeto perdido", selecionar "contatar motorista a respeito de um objeto perdido". Por fim, o passageiro precisa informar o item esquecido, o local do carro em que provavelmente foi deixado e digitar um número de telefone para contato.

Caso o motorista confirme que encontrou o item, ele e o passageiro devem combinar o local para devolução. Se o objeto perdido for o telefone celular, o procedimento deve ser realizado pelo site da Uber.