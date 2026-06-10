SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu nesta quarta-feira (10) em Marília.

Não há informação sobre o estado de saúde dos três ocupantes do avião. A queda foi registrada na manhã de hoje em uma área de campo da Associação Atlética Banco do Brasil, no leste da cidade do interior paulista.

Ainda não se sabe a causa da queda. Homens do Corpo de Bombeiros trabalham para extinguir o fogo na aeronave.

O avião caiu próximo ao Aeroporto de Marília. Informações cedidas pela Rede Voa, que administra o aeroporto da cidade, confirmam que o avião iria retornar para o aeródromo após o voo.

A aeronave privada estava regular para voo, segundo apurou o UOL. O modelo, Beech Aircraft, é um bimotor com capacidade para cinco passageiros fabricado em 1985. No entanto, o uso comercial é vedado.