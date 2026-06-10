SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na queda de uma aeronave de pequeno porte na cidade de Marília, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10). Um terceiro ocupante do avião foi encontrado com vida, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros.

A queda ocorreu na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Cascata, de acordo com a corporação,

O avião pegou fogo na queda e as vítimas morreram carbonizadas.

A aeronave prefixo PT-MDB decolou do Aeroporto de Marília, de acordo com a Rede Voa, que administra o terminal.

A aeronave voava com três pessoas e caiu na região de um clube, próximo ao campo de futebol, ao lado do aeroporto, por volta das 11h.

A aeronave retornaria para o próprio aeroporto de Marília, de acordo com a concessionária.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, assim como o estado de saúde da pessoa que sobreviveu à queda. As causas do acidente ainda serão investigadas.