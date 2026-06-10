SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou nesta quarta-feira (10) que a polícia continuará as buscas pelo responsável por atirar no cabo Thiago Pereira da Silva durante uma tentativa de assalto no Morumbi, na zona oeste sul da capital paulista.

O suspeito é alvo de um mandado de prisão. "Eu quero prender e levar ele para a Justiça", disse Nico.

A declaração foi dada um dia após uma operação da Polícia Militar em Paraisópolis terminar com troca de tiros, um suspeito baleado e um ônibus do transporte público atingido por disparos. O secretário disse que as ações na comunidade (que é próxima do Morumbi) estão relacionadas à tentativa de localizar os envolvidos no ataque ao policial.

"Nós estamos querendo prender aquele pessoal que baleou o policial. Temos informações de que eles estão escondidos. Vamos para cima", afirmou.

O cabo Thiago foi baleado no domingo (7) ao tentar impedir um assalto. De folga, ele seguia para a academia acompanhado da esposa quando viu um casal sendo roubado, de acordo com a polícia.

"Ele fez um juramento de servir e proteger. Viu um casal sendo assaltado e, mesmo em minoria, foi ajudar", disse o secretário.

O policial foi atingido por cinco disparos -dois no abdômen, um no braço direito e um em cada perna. Socorrido, foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde passou por cirurgia. Não foram divulgados detalhes de seu estado de saúde.

Ao comentar o caso, Nico também destacou a violência empregada pelos criminosos após os disparos. "Depois uma pessoa vai executar ele [o cabo] lá na garagem, chuta a cara dele. Eu não posso deixar um cara desse na rua", afirmou.

De acordo com o secretário, o suspeito já foi preso anteriormente e voltou a cometer crimes após ser solto. "É uma pessoa ligada a roubos de celular, roubos de anel e roubos de corrente."

A operação em Paraisópolis foi intensificada nos últimos dias. Nico afirmou que as forças de segurança localizaram duas chamadas "casas-bomba" usadas para armazenar drogas e realizaram apreensões na comunidade. Uma pessoa suspeita de ligação com o tráfico foi presa.

Na noite de terça-feira (9), policiais da Força Tática realizavam patrulhamento em uma viela conhecida pelo comércio de drogas quando encontraram homens armados. Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm e duas mochilas com drogas. O homem foi socorrido e levado a um hospital da região.

Durante a ação, um ônibus do transporte público foi atingido por disparos. O veículo estava sem passageiros.

Apesar das críticas de moradores sobre o impacto das operações na rotina da comunidade, Nico afirmou que a presença policial será mantida. "Eu sei que às vezes incomoda a pessoa de bem, mas a gente tem que trabalhar. Não pode deixar elementos que se infiltram na população e se escondem atrás das pessoas de bem", disse.