SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação da prefeitura e da Polícia Civil interditou hoje uma casa de repouso clandestina em Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro, após encontrar 42 idosos em condições precárias.

Os fiscais disseram que os moradores viviam em situação considerada subumana. Segundo a polícia, havia superlotação, falta de higiene e indícios de negligência no acompanhamento dos residentes.

O imóvel não tinha autorização para funcionar como instituição de longa permanência para idosos. Os agentes também relataram ambiente insalubre e ausência de assistência médica regular para parte dos moradores.

A operação começou após denúncias de moradores e familiares. A Polícia Civil investiga possíveis crimes de maus-tratos, negligência e exercício ilegal da atividade.

Os idosos devem ser encaminhados para unidades regulares ou devolvidos às famílias. O acompanhamento ficará a cargo de órgãos de assistência social, e o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado.