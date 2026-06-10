SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi preso em Natal (RN) após a ex-companheira relatar um golpe de estelionato sentimental, conhecido como golpe do amor, com prejuízo acima de R$ 25 mil e dizer que passou a ser ameaçada.

Prisão ocorreu ontem por descumprimento de medidas protetivas e ameaça, de acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A mulher procurou uma delegacia com queixas de que o então companheiro teria aplicado o golpe, causando prejuízo superior a R$ 25 mil. A nota enviada à imprensa não especifica as justificativas para aplicação do dinheiro.

Denúncia aponta que as ameaças começaram depois que a vítima disse ter descoberto o golpe. Segundo a Polícia Civil, o objetivo seria intimidá-la, em um quadro que caracterizaria violência psicológica.

Justiça concedeu medidas protetivas de urgência em favor da mulher, mas o suspeito teria ignorado a decisão. A Polícia Civil diz que ele passou a abordá-la repetidamente em via pública e, nessas ocasiões, teria feito ameaças e mencionado possuir uma arma de fogo.

Detenção foi feita no âmbito da Operação Mulher Segura. Após ser levado à delegacia para os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.