RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar realizam nesta nesta quarta-feira (10) uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, de combate ao crime organizado. Um dos principais alvos é o chamado Baile da Disney, apontado pela investigação como um dos principais instrumentos financeiros e de influência do TCP (Terceiro Comando Puro) na região.

A operação tenta cumprir 57 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra traficantes da facção. Até as 11h, dez homens haviam sido presos. Dois fuzis foram apreendidos e uma estufa de maconha, localizada.

O início da ação foi marcado por tiroteio e fogo em barricadas, para evitar o avanço da polícia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram passageiros em paradas de ônibus deitados no chão para se proteger dos tiros.

Ao menos 42 escolas e três unidades de saúde estão fechadas. A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) suspendeu todas as atividades presenciais no campus Maré.

Segundo a investigação, o Baile da Disney ?que ganhou esse nome em razão da apresentação de personagens como Mickey, Minnie e Pateta em evento para a comunidade? é utilizado para escoar produtos roubados, que são vendidos aos moradores durante a festa.

Os comerciantes locais são obrigados a adquirir e armazenar a mercadoria roubada pela facção e a revendem durante o baile. Há monopólio do crime sobre a comercialização de comidas e bebidas durante o evento.

A polícia ainda aponta uso de dinheiro ilícito no pagamento de shows e presenças VIP da festa o que ajudaria, também, na construção de imagem e influência da facção junto aos moradores.

Apresentado como uma festa voltada à comunidade, com decoração e personagens infantis e shows de artistas, o baile tem circulação de traficantes locais armados com fuzis, de acordo com a polícia. Vídeos que integram o inquérito mostram carreatas de traficantes com dezenas de armas pesadas.

O baile ainda é apontado pelos investigadores como um evento que reúne entretenimento, atividades comerciais e exibição de poder territorial. Segundo a polícia, a presença de famílias e crianças ainda dificulta operações policiais.

A consolidação do Complexo da Maré como base logística do TCP foi favorecida, de acordo com a polícia, pela proximidade com vias expressas como a avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, que servem para escoar cargas roubadas e facilitam a rápida movimentação de integrantes da facção entre diferentes áreas da cidade.

A investigação também sustenta que o TCP exerce influência sobre serviços considerados essenciais em áreas sob seu domínio, como fornecimento de internet, gás e água. De acordo com os policiais, a atuação de prestadores independentes seria restringida, permitindo que a organização mantenha controle sobre mercados locais e amplie suas fontes de arrecadação.

O Complexo da Maré é marcado pela presença de diferentes grupos criminosos. A maior parte da região está sob influência do TCP, que atua em áreas como Vila do João, Conjunto dos Pinheiros, Morro do Timbau e Baixa do Sapateiro. Também há comunidades sob controle do Comando Vermelho e outras dominadas pela milícia.