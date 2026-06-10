SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os pórticos de pedágio eletrônico instalados nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes já simulam a passagem de motoristas que descem para a Baixada Santista ou sobem do litoral em direção à cidade de São Paulo.

Os testes para validação de tecnologia e processos operacionais começaram no fim de maio.

Como mostrou a Folha, as praças de pedágio nas rodovias Anchieta e Imigrantes serão substituídas por pórticos de free flow (passagem livre).

A previsão era que começassem a funcionar no próximo dia 1º de julho ?a data, que chegou a ser anunciada, ainda depende de confirmação, pois está em definição junto à Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).

As duas estradas são as principais ligações da Baixada Santista com a cidade de São Paulo e com o interior do estado.

Os pórticos foram instalados no km 33 da Via Anchieta e no km 29 da Imigrantes, em ambos os sentidos. Por enquanto, eles não cobram a tarifa.

As estruturas irão substituir as atuais praças de pedágio com cabines, localizadas no km 31 da Anchieta e no km 32 da Imigrantes, que serão desmobilizadas.

Outra mudança é que a tarifa existente hoje apenas no sentido do litoral passará a ser cobrada nos dois lados das estradas, tanto para quem desce quanto para quem sobe a serra.

Segundo a Artesp, o valor atual de R$ 38,70 será dividido ao meio ?R$ 19,35 para cada sentido.

A homologação dos pedágios será feita pela agência reguladora.

"A etapa de testes é necessária para assegurar a confiabilidade do sistema e a melhor experiência aos motoristas", diz a concessionária Ecovias Imigrantes, responsável pela gestão das duas estradas.

Essa fase envolve testes técnicos, integrações sistêmicas e calibração dos equipamentos responsáveis pela leitura e identificação dos veículos.

"Ela tem como objetivo validar o funcionamento da tecnologia em condições reais de tráfego. O sistema passa por testes para aferir a leitura de tags e placas e preparar a transição para o novo modelo de cobrança", afirma em nota Ronald Marangon, diretor superintendente da concessionária.

Segundo a Ecovias, as câmeras instaladas nos novos pórticos realizam a leitura das placas dianteiras e traseiras em todas as faixas da rodovia, inclusive de veículos em alta velocidade, em neblina ou tráfego intenso.

Pelo modelo free flow, em vez de uma praça de pedágio, com cancela, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Se o pagamento não for efetuado no período estipulado, é emitida pelos órgãos de trânsito multa grave no valor de R$ 195,23 e o dono do veículo soma cinco pontos na CNH.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga proceder ao pagamento do pedágio.

Em São Paulo, o site Siga Fácil unifica os pagamentos.

COMO PAGAR

Para quem não tem tag

Em até 30 dias corridos após a passagem pelo pórtico

Internet ou aplicativo

Pelo site Siga Fácil

- Clique em "Pague Aqui", na primeira página;

- Digite as placas do veículo;

- O usuário será direcionado para o site da concessionária responsável pela rodovia.

Diretamente pelo site ou aplicativo da concessionária responsável pela rodovia:

- Como: geralmente as empresas aceitam Pix e cartão de crédito.

Pessoalmente

Em locais ao longo da rodovia especificados pela concessionária:

- Débito da tarifa em cartão de crédito.

Por enquanto apenas nas rodovias Raposo Tavares e Presidente Dutra:

- Para cadastrar o cartão de crédito, o usuário deve acessar o aplicativo Motiva Rodovias ou acessar o site do serviço.

Fontes: Artesp e concessionárias

Tags:

SP