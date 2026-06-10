RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A secretária de Saúde de Palmas, Dhieine Caminski, e o superintendente de Atenção à Saúde do município, Andreis Vicente da Costa, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (10) por suspeita de fraude no processo de terceirização de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da capital do Tocantins.

A Folha procurou o escritório do advogado Maurício Haeffner, responsável pela defesa da secretária, por telefone, WhatsApp e email na tarde desta quarta, mas ninguém respondeu até a publicação deste texto. A reportagem não conseguiu identificar o advogado de Andreis.

As prisões ocorrem no âmbito da Operação Falsa Emergência, deflagrada em 21 de maio para apurar a terceirização da gestão das UPAs Norte e Sul de Palmas. Em março deste ano, a prefeitura firmou um contrato de R$ 139 milhões com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba para administrar as unidades. São investigados os crimes de falsidade documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, novos elementos obtidos após a operação indicam ocultação de provas, interferência na produção de evidências e alinhamento de versões entre investigados. Com base nessas informações, a autoridade policial pediu as prisões preventivas, determinadas então pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas.

A Justiça também expediu mandado de prisão preventiva contra Cláudia Fernanda Cândido da Silva, apontada como articuladora dos interesses da organização social contratada e uma das principais operadoras do suposto esquema. Ela não foi localizada e é considerada foragida. A reportagem não identificou o advogado da suspeita.

Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba afirmou que não é alvo da investigação e negou que Cláudia Fernanda Cândido da Silva represente a instituição. A entidade disse que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

A Prefeitura de Palmas declarou, também em nota, que acompanha o caso e aguarda acesso às informações oficiais dos autos para se manifestar. Afirmou ainda que os serviços da Secretaria Municipal de Saúde seguem funcionando normalmente, incluindo os atendimentos nas UPAs Norte e Sul.