SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bandeirinhas coloridas, quadrilhas e comidas típicas anunciam a chegada da temporada de São João, que já começa a tomar conta do Brasil. Por todo o país, cidades recebem grandes festas, celebram tradições centenárias e reúnem milhões de pessoas em torno da cultura popular.

Segundo o Ministério do Turismo, no ano passado, os festejos movimentaram cerca de R$ 7,4 bilhões, ficando atrás apenas do Natal e do Carnaval em volume financeiro. Neste ano, a expectativa é de crescimento. Só em Campina Grande, que reivindica o título de maior São João do mundo, são esperadas 3,5 milhões de pessoas, 10% a mais do que no ano passado.

Outras cidades, capitais ou no interior, seguem a mesma tendência, com grandes eventos que combinam tradição, identidade local e atrações musicais de diferentes gêneros. E não é só no nordeste. No Norte, Belém sedia desde 2024 o Parárraiá e, no Sudeste, Belo Horizonte e São Paulo também promovem festas gratuitas.

Veja a seguir dez opções para celebrar o São João pelo Brasil.

Belém (PA)

Em Belém, o Parárraiá se apresenta como o São João da Amazônia, combinando o clima junino com a força musical nortista. No estacionamento do Mangueirão, a festa começou no último final de semana e se estende até este próximo, com programação que mescla nomes como Henrique & Juliano, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Alok, Wesley Safadão e Leonardo, com artistas paraenses, como Manu Bahtidão, Viviane Batidão, Thiago Costa e Gigioboy.

São Luís (MA)

Na capital maranhense, São João tem como principal marca o Bumba Meu Boi, manifestação que mistura música, dança, teatro e religiosidade. Mas a programação do São João do Maranhão também engloba mais de 700 atrações em 70 dias de festa e 25 arraiais oficiais. A festa ocupa espaços como a praça Maria Aragão, o Centro Histórico e a Feirinha São Luís, com apresentações de cacuriá, tambor de crioula, dança portuguesa, forró e shows populares. Um dos destaques é o Bumba Meu São João, no Estádio Castelão, até 5 de julho, com grupos tradicionais e grandes nomes, como Nattan e Grupo Revelação.

Maracanaú (CE)

Dialogando com o clima de Copa do Mundo, neste ano o tema de uma das maiores festas juninas do Ceará é "No país do futebol, quem domina é o forró". A programação vai até 28 de julho com grandes shows (Calcinha Preta, Mari Fernandes e Taty Girl se apresentam neste fim de semana), cidade cenográfica e sete festivais de quadrilhas com apresentações de 250 grupos juninos.

Barbalha (CE)

No Cariri cearense, a cidade abriu o seu ciclo junino no final de maio com a tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio. Agora, a festa segue até 13 de junho, com cultura popular, forró, quermesses, missas, culinária regional e shows em diferentes pontos da cidade. Realizada desde 1928 e reconhecida como Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a festa faz de Barbalha um destino menos óbvio para o São João, com uma celebração mais intimista, marcada pela devoção popular, pelos cortejos e pela forte participação da comunidade local.

Mossoró (RN)

Espalhada por 11 polos culturais da cidade, a programação do Mossoró Cidade Junina tem entre os destaques o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, sobre a resistência da cidade ao bando de Lampião, os concursos de quadrilhas tradicionais e estilizadas e shows de nomes como João Gomes, Calcinha Preta, Xand Avião e Zé Vaqueiro. A festa acaba em 27 de junho, quando seis trios elétricos se reúnem para um grande encerramento no Corredor Cultural da cidade.

Campina Grande (PB)

Uma das festas juninas mais conhecidas do país, O Maior São João do Mundo chega à 43ª edição em 2026 com 33 dias de programação, que vai até 5 de julho no Parque do Povo. Com shows gratuitos e apresentações de quadrilhas, a programação reúne nomes como Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Tarcísio do Acordeon, Marisa Monte e Roberto Carlos.

Caruaru (PE)

De grande porte, mas com forte presença das tradições do Agreste pernambucano, o São João de Caruaru vai até 27 de junho no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. O local recebe atrações como Roberto Carlos, Bell Marques, Alok, Sorriso Maroto, Wesley Safadão, Luan Santana, João Gomes, Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião. Além do palco principal, a festa se estende a outros dois palcos, o Alto do Moura e o Polo Azulão.

Corumbá e Ladário (MS)

O São João é celebrado até mesmo na fronteira do Brasil com a Bolívia. Por lá, em 19 de junho, as cidades de Corumbá e Ladário serão palco do Banho de São João, quando imagens do santo são banhadas nas águas do rio Paraguai, em ambos os municípios -o evento é patrimônio imaterial do estado. Gratuita, a programação também inclui procissões e shows musicais, como o do cantor Ferrugem no dia 23 de junho.

Amargosa (BA)

No Vale do Jiquiriçá, Amargosa é uma opção para quem busca um São João tradicional em uma cidade pequena, com pouco mais de 36 mil habitantes. De 19 a 24 de junho, a festa ocupa a Praça do Bosque com bandeirinhas, forró, comidas típicas, quadrilhas e shows em três palcos, incluindo João Gomes, Tayrone, Thiago Aquino, Elba Ramalho, Santanna e Fulô de Mandacaru. Durante o dia, a Vila Junina recebe apresentações culturais, aulas de forró e opções de gastronomia regional.

Belo Horizonte (MG)

Neste ano o Arraial de Belô chega à 47ª edição como uma das principais festas juninas do Sudeste. Com um concurso de quadrilhas bastante tradicional, a festa reúne cerca de 40 grupos a cada edição, que capricham na dança coletiva, nos figurinos, na marcação e na encenação típica dos arraiais. O evento acontece no Mineirinho, nos dias 24, 25 e 26 de julho e 1 e 2 de agosto.

São Paulo (SP)

O São João de Nóis Tudim segue até 26 de julho no Centro de Tradições Nordestinas, no Limão. A festa chega à 10ª edição com entrada gratuita na maior parte da programação, que reúne quadrilhas, aulões de forró, e atrações como Gustavo Estilizado, Trio Raça do Pajeú, Baza Forrozeiro, Kelvin e Beto, Messias Lima e grupos de cultura popular nordestina.