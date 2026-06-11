SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não esqueça o guarda-chuva em casa. O tempo seco que marcou o início da semana deverá dar lugar a dias de instabilidade, ao menos até o próximo domingo (14), aponta previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a Grande São Paulo.

Segundo o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, as pancadas de chuvas isoladas, que voltaram à capital paulista na noite desta quarta-feira (10), devem se repetir durante todo o dia nesta quinta-feira (11).

A temperatura na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte paulistana, deverá oscilar entre 14°C e 23°C.

É um refresco para os dias secos de outono. De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 50% e 100%.

Todo o estado de São Paulo está com alerta amarelo, de perigo potencial, para chuva, no mapa do Inmet. O mesmo ocorre em Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro.

A passagem de uma frente fria deve intensificar a mudança de tempo na sexta-feira (12), Dia dos Namorados.

"A propagação de áreas de instabilidade, associadas a uma frente fria, provoca chuva em forma de pancadas com até moderada intensidade", afirma em seu site o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, para a sexta-feira.

O órgão municipal alerta para a possibilidade de se ter rajadas de vento que podem superar os 50 km/h. Os termômetros devem variar entre 14°C e 24°C, oscilação que tende a se repetir no fim de semana na região de São Paulo.

A Defesa Civil estadual também alerta que as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento.

"O 12 de junho terá condições atípicas, com grande risco de chuva em muitas áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e da região Sul", diz a meteorologista Josélia Pegorin, da agência Climatempo.

No litoral paulista, a previsão também é de chuva ao menos até domingo, com tendência de maior intensidade no sábado (13), quando o tempo deve ficar todo encoberto na Baixada Santista.