SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ponte metálica histórica desativada que faz parte do antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas desapareceu na região conhecida como rota 58, nas proximidades da rodovia BR-265, na zona rural de Prados (MG), e foi localizada pela polícia em uma propriedade particular de Lima Duarte (MG), a 180 km de distância.

Com 20 metros de extensão e cinco de largura, a estrutura não tem mais utilização ferroviária, mas é considerada ponto turístico na cidade mineira de nove mil habitantes e costumava ser usada por ciclistas que percorrem a linha férrea.

Em nota oficial, a Prefeitura de Prados informou que representantes da administração foram ao local após ouvirem o relato de um morador da região sobre o sumiço, registraram um boletim de ocorrência e passaram a acompanhar a investigação sobre o destino da ponte roubada.

Segundo a polícia, os suspeitos de roubo obstruíram com terra um trecho da estrada que dá acesso à ponte para impedir a chegada de veículos. Os investigadores encontraram marcas de uma retroescavadeira e de máquinas pesadas que teriam sido usadas para carregar a ponte.

A partir de várias pistas, inclusive uma foto que mostra um caminhão transportando a passarela, a estrutura foi localizada em uma unidade do Ibiti Projeto, em Lima Duarte, que oferece hospedagem a mais de R$ 6 mil a diária em uma vila típica do interior mineiro às margens do Parque Estadual do Ibitipoca.

Em entrevista à Globo de Minas Gerais, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Thiago de Castro Narciso, disse que a ponte foi construída na Inglaterra e chegou ao Brasil por volta de 1880.

De acordo com o delegado Rafael Emídio, a Polícia Civil já ouviu depoimentos e a estrutura será levada de volta ao lugar de origem.

Em nota, o Ibiti Projeto disse que a ponte foi comprada de forma regular de um comerciante de antiguidades, inclusive com emissão de nota fiscal. Afirmou também que a operação de transporte ocorreu com as autorizações exigidas pelos órgãos competentes.

A direção do projeto disse ainda que foi surpreendida pela origem da passarela e procurou as autoridades para apresentar a documentação e colaborar com a investigação.

A Polícia Federal vai investigar a retirada da estrutura e o transporte para outra cidade.