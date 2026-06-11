SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos foi preso ontem por suspeita de estuprar uma adolescente de 17 anos, próximo à estação Tatuapé do Metrô, na zona leste de São Paulo, em 12 de maio.

Suspeito foi preso quase um mês depois do crime. Ele foi identificado por câmeras de segurança da estação do metrô Tatuapé e teve a detenção autorizada pela Justiça estadual. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Criminoso parou no terminal de ônibus que fica dentro da estação do metrô para escolher possíveis vítimas. De acordo com a SSP, ele chegou ao terminal por volta das 20h28 do dia 12 e permaneceu no local por quase 30 minutos até encontrar uma potencial vítima.

Às 20h51, o homem define uma vítima e passa a persegui-la do lado de fora do terminal. Entretanto, durante a perseguição ele muda de direção ao observar uma adolescente andando sozinha em direção à entrada do metrô.

Suspeito atravessa rua e vai ao encontro da adolescente. A jovem estava perdida e pediu informações ao homem sobre a melhor forma de chegar até a estação do metrô, ainda segundo a investigação.

Nesse momento, o homem teria se oferecido para ajudar a adolescente a chegar até o metrô. Porém, ele levou a vítima para uma rua sem saída, onde praticou o estupro, diz a polícia.

Minutos depois de abordar a adolescente e levá-la para rua sem saída, o suspeito reaparece nas câmeras. Conforme a SSP, nesse momento ele já está sozinho, corre e usa um casaco vermelho.

Suspeito tem antecedentes por abuso sexual. O homem já teria estuprado uma mulher de 46 anos, em 2011, quando ele era um adolescente de 17 anos.

Caso segue sob investigação pelo 30º DP (Tatuapé). Polícia quer determinar se outras mulheres já foram abusadas pelo suspeito.

Como o preso não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.