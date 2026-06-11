SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mãe na Malásia precisou remarcar uma viagem de trabalho depois de descobrir que o filho rabiscou um dinossauro no passaporte dela.

A corretora de imóveis contou nas redes sociais que só percebeu o problema poucas horas antes do voo internacional. "Eu odeio dinossauros!", escreveu no relato na última sexta-feira. O destino da viagem, no entanto, não foi informado.

A mulher disse que estava arrumando as malas quando a criança pegou o documento e fez os desenhos com caneta. "Eu estava fazendo as malas, e meu pequeno estava ocupado rabiscando meu passaporte. Eu não percebi quando ele colocou as mãos nele", afirmou.

Na manhã seguinte, ela foi a um posto de imigração para tentar embarcar com o documento, mas acabou orientada a procurar atendimento em outra cidade. "Hoje de manhã eu estava correndo e pegando fila na imigração", relatou.

Segundo o relato, o Departamento de Imigração considerou o passaporte danificado e inválido para viagem. "Eu estava torcendo para não ter de declarar o passaporte como danificado", disse.

Como era fim de semana, ela afirmou que não conseguiria emitir um novo passaporte antes de segunda-feira. "Agora estou a caminho do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur para perguntar à Qatar Airways se posso mudar minha passagem para a noite de segunda-feira", escreveu.

A mãe disse que conseguiu alterar o voo para segunda, mas pagando uma taxa extra de £ 114 (R$ 778 na conversão atual). "Por favor, orem para que tudo fique mais fácil", pediu.

Ela também comentou que a criança não pareceu entender o tamanho do problema. "Para quem está perguntando sobre o pequeno que rabiscou o passaporte, ele ainda está sorrindo, sem nenhum sinal de culpa, e segue dizendo: 'Vamos para o aeroporto!'", contou.

No fim do relato, a mulher pediu apoio para retomar a viagem e agradeceu o atendimento que recebeu. "Também agradeço ao agente de imigração em Putrajaya que estava de plantão nesta manhã e nos ajudou a aceitar o destino com mais calma", escreveu.