SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um funcionário de 33 anos morreu nesta quarta-feira (10) em um parque de neve em Gramado (RS) após um acidente durante a manutenção no local.

Kelvin Tavares fazia manutenção em uma esteira mecânica quando sofreu um acidente grave por volta das 8h35. O equipamento fica na estrutura de uma das montanhas da atração, em área restrita e sem acesso ao público do parque Snowland.

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu por causa dos ferimentos. A Polícia Civil afirma que a morte ocorreu no fim da tarde e que a empresa prestou informações preliminares, além de ter colaborado com atendimento da ocorrência.

Ministério do Trabalho e Emprego começou uma fiscalização ainda nesta quarta-feira (10) para apurar as circunstâncias do acidente. A Auditoria-fiscal do Trabalho diz que vai checar condições de segurança e saúde, o cumprimento de normas de prevenção e possíveis irregularidades ou responsabilidades. Procedimentos operacionais, medidas de prevenção e documentos ligados à atividade exercida devem ser analisadas.

Governo pode adotar medidas administrativas caso encontre risco grave e iminente para trabalhadores. Entre as possibilidades citadas pelo órgão está a interdição de máquinas, equipamentos ou áreas de trabalho. Enquanto isso, a Polícia Civil acionou perícia e aguarda laudos para esclarecer o caso.

Parque segue aberto nesta quinta-feira (11). A polícia falou não ter encontrado indícios de risco à segurança dos frequentadores. Por isso, segundo a corporação, não houve motivo para interromper as atividades do empreendimento, que continua operando normalmente.

Kelvin esperava um filho. Quatro dias antes de morrer, ele compartilhou nas redes sociais que a companheira estava grávida: "Que venha com muita saúde, nosso bebê. Nem te vi e já te amo."

A reportagem procurou a administradora do Snowland. Não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.