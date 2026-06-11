SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de hoje por causa da presença de fumaça na rede elétrica subterrânea do Consulado Italiano, na avenida Paulista, região central de São Paulo.

Corporação identificou bastante fumaça e alguns estouros, e parte do prédio foi evacuado. Inicialmente, os bombeiros informaram que foram acionados para um incêndio, mas não havia fogo no local.

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros afirmou que a fumaça vinha da rede elétrica subterrânea do Consulado, localizado em poço compartimentado. Como não havia risco de propagação, a equipe da Enel foi acionada e se deslocou para o local. A reportagem procurou a concessionária e aguarda retorno.

Não houve registro de vítimas, mas dois quarteirões da avenida Paulista foram interditados. A interdição vai desde a rua Haddock Lobo até a Ministro Rocha Azevedo, no sentido Paraíso da via.