SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de uma árvore bloqueou o trânsito em via do bairro Santa Cecília, na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (11).

A árvore caiu pela raiz, quebrando o bloco de concreto a cercava.

A queda ocorreu por volta de 9h10 na rua Sebastião Pereira, esquina com a rua Ana Cintra, sentido centro, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que implantou desvios entre as ruas Dona Veridiana e Frederico Abranches.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) afirmou que equipes da Subprefeitura Sé estiveram no local e fizeram os serviços de remoção e limpeza da via. Ainda de acordo com a prefeitura, não foram localizadas solicitações de poda pendentes para a árvore nos sistemas internos. A última poda foi realizada em setembro de 2025.

A via foi liberada aproximadamente às 13h.